Госдума разрешила приставам стрелять в россиян

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения полномочиями применять в некоторых случаях физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Под спецсредствами подразумеваются резиновые дубинки, наручники, электрошокеры, а также аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами.

Ранее такими полномочиями были наделены только приставы, работающие в судах, прошедшие спецподготовку, военно-врачебные экспертизы и неоднократные периодические проверки.



Пристав получает право применить оружие для защиты судей, участников судебного процесса, свидетелей, граждан, а также сотрудников органов принудительного исполнения, если на них совершается посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья. Теперь все приставы также смогут применять физическую силу, спецсредства или огнестрельное оружие при задержании, «пресечении преступлений», принудительной доставке в суд или полицию.

Согласно закону, перед использованием оружия приставы должны будут предупредить о своем намерении и дать время на исполнение своих требований. При этом применять огнестрельное оружие нельзя при скоплении граждан, в отношении женщин и несовершеннолетних.

Также все приставы теперь получат право вести аудио-, фото- и видеорегистрацию в судах и других общественных местах, что фактически позволит им фиксировать лица и разговоры присутствующих в залах суда. Раньше это могли делать только полицейские.

По мнению депутатов, наделение такими правами приставов не приведет к нарушениям прав граждан, потому что применение оружия «строго регламентировано» законом.

Документ был внесен в Госдуму в апреле, поправки дополняют закон «Об органах принудительного исполнения РФ».