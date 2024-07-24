В Омске суд отклонил апелляцию Владимира Кара-Мурзы* на решение об административном штрафе за отсутствие маркировки «иноагента»

Омский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Владимира Кара-Мурзы на привлечение его к административной ответственности в связи с его отказом признавать себя «иноагентом», сообщило движение «За права человека»*. Политик принял участие в заседании по видеосвязи из областной тюремной больницы № 11.

Второй по счету протокол об административном правонарушении в отношении Владимира Кара-Мурзы был составлен управлением Роскомнадзора по Омской области за отсутствие маркировки.



По ходатайству адвоката Сергея Сафронова судья Галина Пархоменко приобщила к материалам дела заключительные замечания Комитета по правам человека ООН, а также постановление Европейского суда по правам человека по делу «Экозащита и другие против России».



Обращаясь к суду, Владимир Кара-Мурза в очередной раз подчеркнул, что закон о так называемых «иностранных агентах» является клеветническим, репрессивным и противоправным, он в принципе не подлежит применению. «Ваша честь, я не собираюсь заниматься клеветой и лжесвидетельством ни в отношении других людей, ни в отношении самого себя. Я не иностранный агент. Я российский политик», — отметил Кара-Мурза.



Политик заметил, что проведение судебного заседания по его жалобе проходит в то время, когда Россия является председателем Совета Безопасности ООН. «Если РФ является государством-участником, государством-сооснователем, постоянным членом Совета Безопасности, а в этом месяце еще и председателем Совета Безопасности ООН, то пускай российские власти, в том числе и судебные, изволят выполнять обязательства, вытекающие из нашего членства в ООН, из нашего участия в заключенных в рамках этой организации международных договорах, в том числе в Международном пакте о гражданских и политических правах, сразу четыре статьи которого нарушает этот так называемый закон», — сказал в суде Кара-Мурза.



Политик обратился к суду с просьбой отменить незаконное постановление Советского районного суда города Омска от 14 июня 2024 года и прекратить производство по делу в связи с отсутствием как события, так и состава какого-либо правонарушения, «на основании абсолютно четкой, недвусмысленной императивной нормы ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, которая, как хорошо известно суду, является законом прямого действия».



Суд отклонил апелляцию.





*Признано в России «иностранным агентом».

