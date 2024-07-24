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#Новости

В Турции задержали гражданина России, обвиняемого в подрыве машины сотрудника ГРУ в Москве

24.07.2024

Его поймали в Бодруме, куда он утром прилетел из России

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о задержании россиянина Евгения Серебрякова, которого подозревают в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser в Москве, принадлежащего офицеру ГРУ.

По данным турецких СМИ, мужчина приземлился в Бодруме в 9:40 по московскому времени. Пограничники пропустили его, так как ордера на Серебрякова не было в базе Интерпола или Европола. Уже в 10:30 российское подразделение Интерпола связалось с турецкими коллегами.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников в беседе с близкими к силовикам телеграм-каналами сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы уже находится в Турции, российские правоохранители ведут переговоры о его экстрадиции.

Машина Toyota Land Cruiser, взорванная в Москве утром в среду, принадлежит офицеру Андрею Торгашову, который работает в штаб-квартире Главного управления Генштаба Минобороны, выяснило «Агентство»*. Ранее журналисты перепутали его с тезкой, офицером центра управления стратегическими ракетными войсками.


*Признано в России «иностранным агентом».

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