Российская армия за день трижды обстреляла Харьков

UPD: в 17.45 Харьков атакували КАБом, информации о пострадавших нет.





Рано утром мэр Харькова Игорь Терехов сообщал об ударах в двух местах города, по предварительным данным, ракетами С-300.



Первым местом удара, по информации «Суспільне Харків», стал офис швейцарской благотворительной организации по разминированию FSD. Повреждены по меньшей мере шесть автомобилей, на которых работники выезжали на разминирование полей. По словам представителей FSD, все шесть авто — машины медиков организации. В самом здании обвалилось несколько этажей.



В результате второго удара по жилому сектору загорелся частный дом.



Днем российская армия повторно нанесла ракетный удар по Харькову, поврежден инфраструктурный объект, в результате чего возник пожар.

«В результате последнего ракетного удара по Харькову пострадали шестеро горожан. Им оказывают медицинскую помощь», — написал в телеграм-канале Игорь Терехов, отметив, что за день по городу было пять «прилетов». Позже власти сообщили о двух погибших и еще трех раненных.







Фото: Суспільне Харків

