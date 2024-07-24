Еще два региона обновили заработки на войне

Сразу в два раза увеличили единовременную выплату для жителей Волгоградской области, которые заключат контракт с Минобороны, с 500 тысяч до миллиона рублей, сообщил канал «Говорит НеМосква».

«Меры поддержки начнут поступать на счет заявителя уже на следующий день после подписания контракта и составления заявления в пункте отбора — помогать с оформлением документов бойцам на месте будут сотрудники МФЦ», — указано на сайте администрации Волгоградской области.

Накануне ставки обновили в столичном регионе, в Москве за подписание контракта будут выплачивать 1,9 млн рублей, в Подмосковье — 1,7 млн рублей. Это самые большие региональные выплаты в стране.



В третьем российском регионе стали оплачивать вербовку контрактников, власти Воронежской области предлагают 15 тысяч рублей за каждого добровольца, пишет «Верстка»*. «Вам нужно будет прийти в районную управу и объяснить, что этот человек записался через вас. Тогда вы получите 15 тысяч рублей», — сообщил в разговоре с журналистом издания сотрудник местного центра записи на контрактую службу. Информацию подтвердили и местные предприниматели, руководитель одной из фирм в сфере ЖКХ Воронежа рассказал, что в одной из районных управ ему озвучили такую же сумму.



Ранее выплаты за вербовку ввели в Татарстане и Ярославской области, но там размах был шире, за каждого приведенного контрактника выплачивают по 100 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде помимо выплат контрактников завлекают жилищными сертификатами на 200 тысяч рублей.

*Признана в России «иностранным агентом».