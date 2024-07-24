Площадь Европы у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии

Мэрия Москвы переименовала площадь Европы в центре города в площадь Евразии, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В опубликованном на официальном сайте мэрии постановлении причины такого решения не указаны. Как пишут московские СМИ, «оно отражает намерение Москвы придать площади новое название, отражающее более широкую географическую концепцию Евразии».

Площадь была открыта в 2002 году, на ней установлены колонны с флагами европейских стран и скульптура «Похищение Европы», созданная бельгийцем Оливье Стребелем. Она была подарена Москве правительством Бельгии. Архитектура площади должна была символизировать единство европейских стран.



Площадь расположена у Киевского вокзала и торгового центра «Европейский», которые пока не затронула «более широкая географическая концепция».





