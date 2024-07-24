В Новгородском облсуде обвинение запросило украинцу Петру Опальнику девять лет колонии

В Новгородском областном суде во время прений обвинение запросило для украинца Петра Опальна девять лет колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа, сообщает правозащитный проект «Первый отдел»*. Обвинение представляет прокурор Георгий Жуков, который в 2023 году был признан лучшим гособвинителем России. Суд проходит в закрытом режиме.

Опальника обвиняют по двум статьям УК: в конфиденциальном сотрудничестве с Украиной и в покушении на организацию добровольной сдачи в плен. Как утверждает следствие, мужчина собирался убедить российских солдат сдаваться в плен, «при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам». В обвинении написано, что Опальник «склонял мобилизованных к совершению государственной измены путем предоставления противнику информации о дисклокации воинских соединений, похищения и передачи боевой техники и добровольной сдачи в плен».



Опальника задержали в январе прошлого года в городе Пестово Новгородской области, где он проживал с 2011 года. Обыски прошли в квартире гражданской жены задержанного, а также в домах еще двух украинцев, с которыми он общался.



Первые два месяца после заключения под стражу Петр Опальник провел в одиночной камере и только после того, как в дело вошли адвокаты по соглашению его перевели в общую камеру.



В 2019 году Опальник получил вид на жительств, а в 2022 году — гражданство России. В Украине у него остались пожилая мама, сестра и дочь от первого брака.







*Признаны в России «иностранным агентом».

Фото: Холод