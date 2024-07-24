Украина заявила о готовности к «добропорядочным» переговорам, однако считает, что к такому формату не готова Россия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Китай заявил, что последовательная позиция Украины «заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно», отметив, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается.

Российские СМИ стали транслировать слова украинского министра как предложение к переговорам, однако цитаты с официального сайта МИДа не указывают на готовность Киева к переговорам на условиях Москвы.

Кулеба прибыл в КНР 23 июля. Накануне визита сообщалось​​, что в Пекине будет обсуждаться «поиск путей прекращения» войны и «возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира».



МИД Китая по итогам переговоров сообщил о готовности Украины к переговорам, опустив нюансы заявления украинского коллеги.

В июне Владимир Путин озвучил свои предложения «незамедлительного» прекращения огня и начала переговоров: он потребовал вывода украинских войск с оккупированных территорий и отказа Украины от вступления в НАТО. Украина ответила отказом.



Между тем, по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), почти треть жителей Украины (32%) допускает территориальные уступки РФ ради окончания войны. В то же время более половины (55%) украинцев выступили категорически против заключения мира на таких условиях. Среди тех, кто готов к уступкам, 73% хотят отгородиться от России: между странами должны быть закрыты границы и введены визы.

Опрос проводился 16–22 мая и 20–25 июня в подконтрольных Киеву регионах, были опрошены более трех тысяч человек.



Фото: МИД Украины