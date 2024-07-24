Роскомнадзор через суд требует лишить лицензии СМИ саратовское ИА «Свободные новости»

Роскомнадзор подал иск в Верховный суд с требованием лишить «Информационное агентство «Свободные новости» регистрации СМИ. Уведомление о готовящемся судебном процессе учредитель СМИ получил 23 июля.

Как рассказали «Свободные новости», иск был направлен после двух предупреждений РКН в адрес учредителя СМИ и редакции за упоминание «иноагентов» без пометки. На сайте информационного агентства без пометки упоминались журналист, Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов* и экономист Андрей Илларионов* (это была перепечатка с другого сайта материала о компании «ЮКОС», где не было пометки).



«Иск Роскомнадзора о прекращении деятельности «Свободных новостей» как СМИ вполне ожидаем. Они четко через три месяца после вручения второго предупреждения пошли в суд. То есть их цель — именно прекращение деятельности СМИ. Есть практика Верховного суда за последние два года, она довольно однозначная... Те «сталинские» формулировки, которые применяет суд, позволяют предполагать, что иск будет удовлетворен. Единственное, что мы можем: непосредственно представить в суд свою позицию, и мы это сделаем», — прокомментировал «НеМоскве» юрист «Свободных новостей» Денис Руденко.



Сайт крупнейшего независимого издания Саратовской области «Свободные новости» был заблокирован 10 апреля, редакция не получала никаких уведомлений или требований об удалении «противоправного контента». В региональном управлении РКН редакции сначала сообщили, что не знают причин блокировки, а через девять дней прислали на электронную почту сообщение, что доступ к ресурсу ограничен «за неоднократное размещение противоправной информации».



В ответе на запрос информации от агентства Роскомнадзор заявил, что не должен уведомлять СМИ о нарушениях на сайте или объяснять причины его блокировки. Кроме того, ведомство сообщило, что «возобновление доступа к такому информационному ресурсу не допускается».

В Генеральной прокуратуре в ответ на официальный запрос редакции сообщили, что РКН заблокировал сайт «Свободных новостей» на основании ее требования от 8 апреля 2024 года «в связи с установленными фактами неоднократного распространения информации с нарушением закона». О какой конкретно информации идет речь, ведомство не уточнило.

Редакция «Свободных новостей» обратилась в Тверской районный суд Москвы с иском к РКН и Генпрокуратуре из-за блокировки сайта.

19 июля в Екатеринбурге суд постановил отозвать у редакции It’s My City свидетельство о регистрации СМИ. Поводом стал иск Роскомнадзора, о котором ведомство не уведомило редакцию. В марте 2022 года РКН заблокировал сайт издания в России, а теперь отозвал лицензию за якобы отсутствие работы в течение двух лет.

*Признаны в России «иностранными агентами».











