В Париже задержали гражданина России по подозрению в «дестабилизации обстановки» во время Олимпиады

Гражданин России был задержан и помещен под предварительное следствие в Париже из-за подозрений, что он готовил срыв Олимпийских игр, сообщила во вторник CNN местная прокуратура. В отношении него начали расследование о передаче разведывательной информации иностранному государству «с целью разжигания розни во Франции». В случае признания его виновным максимальное наказание составит 30 лет лишения свободы.

Французские власти провели обыск по месту жительства подозреваемого, в ходе которого были обнаружены доказательства того, что он готовил акты «дестабилизации обстановки во время Олимпийских игр», заявили CNN в прокуратуре.



Олимпийские игры начинаются на этой неделе, официальная церемония открытия пройдет в центре Парижа в пятницу вечером.



Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил на прошлой неделе, что около 4000 человек получили отказ в разрешении на посещение мероприятий, связанных с Олимпиадой, причем власти «уделяют особое внимание гражданам России и Беларуси».



В конце мая Дарманен рассказал об аресте 18-летнего чеченца, которого заподозрили в подготовке теракта во время Олимпиады. По данным французских правоохранителей, молодой человек собирался напасть на стадион «Жоффруа Гишар» в городе Сент-Этьен. Дарманен утверждает, что чеченец «вдохновился» исламистской идеологией и собирался «умереть мученической смертью».

