В Москве подорвали автомобиль замначальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи

UPD: Супруга Андрея Торгашова опровергла каналу «360» информацию о том, что муж пострадал при взрыве, заявив, что в автомобиле находился другой человек. Позже сам Торгашов заявил RT, что взорванный автомобиль принадлежит не ему. По словам военнослужащего, у него «никогда не было Land Cruiser и не будет, наверное». «Я даже не проживаю в том районе. Я совсем в другом месте проживаю», — сказал Торгашов.





Автомобиль марки Toyota взорвался возле жилого дома на улице Синявинской сегодня утром. По информации «Коммерсанта», владелец автомобиля, который был внутри, служит в ГРУ. В результате взрыва он потерял обе ступни.

В первые же минуты у следователей появилась версия о «действиях украинских спецслужб и их агентов». Изначально уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство, в дальнейшем его могут переквалифицировать на «теракт».

ASTRA по номеру машины выяснила, что автомобиль принадлежит Андрею Торгашову, заместителю начальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи № 89.



ТАСС со ссылкой на МВД написал, что причиной взрыва стала детонация взрывного устройства, установленного в нем, напомнив об «украинском следе». По информации «Коммерсанта», мощность взрывного устройства была 500 грамм в тротиловом эквиваленте.



Столичный СК сообщил, что следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.



Фото: ASTRA

