СПбГУ не продлил контракт с филологом-германистом Юлианой Каминской, которая проработала в вузе 30 лет

19 июля Юлиана Каминская написала в соцсетях, что в СПбГУ решили не продлевать с ней контракт. Она работала доцентом кафедры истории зарубежной литературы и 33 года преподавала в вузе. «На факультете мне сказали, что моя ставка была сокращена. Почему ее нужно было сократить и почему под сокращение попала именно я — все это мне не объяснили, хоть я и спрашивала», — рассказала она «Бумаге»*.

Каминская — эксперт по немецкой филологии, она публикует научные работы на русском и немецком языках. В разные годы преподавала в университетах Швейцарии, Австрии, Германии и в РГИСИ (институте сценических искусств в Петербурге). Также она ставила на городских площадках театрализованные лекции, оформила отделение реабилитации в одной из городских больниц.

В 2022 году Каминская приходила в суд для поддержки обвиняемой по делу о «фейках» Саши Скочиленко. «У меня не много сил, но я могу делать то, что считаю правильным. Если университет посчитает мои действия недопустимыми, очень жаль. Я подписала петицию за Сашу, вчера пришла информация о заседании. В судах я, признаться, никогда не была, но что делать, когда мучают детей?» — говорила филолог MR7.

Юлиана Каминская неоднократно высказывалась в поддержку уволенной из СПбГУ Светланы Друговейко-Должанской, которая подготовила независимую экспертизу по делу Саши Скочиленко, раскритиковав и «уничтожив» подготовленную следствием экспертизу.

СПбГУ не комментировал сокращение Каминской, как и увольнение других известных преподавателей в 2022–2024 годы.

За более чем два года войны в Украине СПбГУ расстался с десятками преподавателей и студентов, которые якобы проявили нелояльность режиму или высказали свою антивоенную позицию.

В конце 2023 года с журфака ушел преподаватель Александр Чиженок. Его, по предположениям учащихся, попросили написать заявление, после того как его студенты сняли сюжет об увольнении другой преподавательницы СПбГУ Светланы Друговейко-Должанской.

С некоторыми сотрудниками СПбГУ просто отказывается заключать новый трудовой договор. Таким образом в январе 2024-го уволили исследователя лаборатории физики сверхвысоких энергий Андрея Серякова. Решение избавиться от ученого вуз принял по требованию ФСБ, утверждал сам Серяков.





*Признана в России «иностранным агентом».



Фото: профиль Каминской в VK