Директор Секретной службы уходит в отставку после покушения на Трампа

Директор Секретной службы Кимберли Читл во вторник подала в отставку после провалов в обеспечении безопасности во время покушения на бывшего президента Дональда Трампа и призывов к ней уйти в отставку со стороны видных законодателей-республиканцев.

Почти сразу после стрельбы Читл столкнулась с критикой со стороны законодателей-республиканцев, которые заявили, что она несет прямую ответственность за промахи в обеспечении безопасности экс-президента Трампа. Сама она в интервью после стрельбы назвала работу агентства «неприемлемой».



Ситуация усугубилась, когда в понедельник глава Секретной службы столкнулась с группой законодателей в Комитете по надзору Палаты представителей, которые были раздосадованы отсутствием конкретной информации по стрельбе на предвыборном митинге Трампа. К концу слушаний законодатели от обеих партий призвали ее уйти в отставку, в том числе член Палаты представителей Джейми Раскин из Мэриленда, главный демократ в комитете. «Директор потеряла доверие Конгресса в очень острый и чувствительный момент в истории страны», — цитирует The New York Times Раскина.



Ранее министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, которому подчиняется Секретная служба, охарактеризовал стрельбу как провал в обеспечении безопасности.



В электронном письме, направленном сотрудникам Секретной службы во вторник, Читл заявила, что одной из главных обязанностей Секретной службы является защита лидеров страны и что агентство «не справилось с этой миссией» 13 июля.



«Я не хочу, чтобы призывы к моей отставке отвлекали внимание от той огромной работы, которую каждый из вас делает для выполнения нашей жизненно важной миссии», — говорится в письме, с которым ознакомилась газета The New York Times.



Президент Байден в своем заявлении во вторник поблагодарил Читл за то, что она откликнулась на его призыв возглавить агентство, сообщив, что вскоре назначит нового директора.



Как пишет NYT, Читл проработала в агентстве почти три десятилетия, занимала несколько руководящих должностей, в том числе была помощником директора. В 2019 году она заняла должность ведущего сотрудника по безопасности компании PepsiCo в Северной Америке, а в сентябре 2022 года вернулась в агентство.

Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу 13 июля. Бывший начальник местной пожарной охраны, присутствовавший на митинге, был убит. Еще двое участников были госпитализированы.

Фото: The New York Times

