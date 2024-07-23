«Нежелательными» теперь смогут признавать любые иностранные организации

Госдума приняла поправки в закон о «нежелательных» организациях, теперь объявить «нежелательными» в России смогут любые зарубежные организации, в том числе и те, учредителями которых выступают иностранные государственные органы. Ранее объявлять «нежелательными» в России можно было только зарубежные неправительственные организации.

Как указано в пояснительной записке, законопроект «разработан в целях минимизации деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества».

Также ужесточили уголовную и административную ответственности за участие в деятельности таких организаций. Теперь тем, кто сотрудничает с «нежелательными» организациями может грозить лишение свободы на срок до четырех лет, а учредителям и руководителям «нежелательных» организаций — на срок до шести лет. Штраф по данной уголовной статье подняли 500 тысяч рублей.



С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре 178 позиций.





