«Проект»*: Охранник Путина пролоббировал национализацию «Рольфа», чтобы потом передать его своему другу Умару Кремлеву

Как пишет издание, на третьем сроке Путина в руководство ФСО пришел его личный охранник Алексей Рубежной, дружба с которым помогла ранее судимому Умару Кремлеву стать генсекретарем Федерации бокса России и получить ряд ценных активов, включая автодилера «Рольф».

Кремлевым уроженец Таджикистана Умар Лутфуллоев стал в 2010 году, когда пришел в ЗАГС для смены фамилии, в его прошлой биографии есть две судимости за вымогательство в 2004 году и нанесение побоев в 2007 году. Затем бизнесмен средней руки вступил в клуб «Ночные волки», где познакомился и быстро сблизился с Рубежным. Дружба с охранником Путина помогла Кремлеву стать из второсортного бизнесмена обладателем многомиллиардный активов, а изи неудавшегося спортсмена — генсекретарем Федерации бокса России.

В 2019 году правительство назначило компанию Кремлева единым оператором «Национальной лотереи», а в 2022-2023 годах он стал бенефициаром трех крупнейших букмекерских компаний России — «Фонбет», «Пари» и «Лига ставок». Суммарная выручка этих трех букмекеров только в 2023 году составила 625,6 миллиардов рублей. Это больше половины всего легального букмекерского рынка страны.

Как утверждают расследователи, госслужащие Рубежной легализует свои активы при помощи своего протеже Кремлева. В 2023 году старшая дочь Рубежного Надежда приобрела очень просторный жилой дом и три больших земельных участка в элитном подмосковном поселке Семенково в районе Рублевского шоссе. Покупка обошлась ей всего в 88 миллионов рублей, хотя подобная недвижимость в этом районе стоит как минимум в два раза больше. Продавцом оказался некий Максим Котков, советник Кремлева в федерации бокса и бизнес-партнер его сестры Тахмины Мокан.

Национализация «Рольфа» под определенную компанию также произошла исключительно из-за доступа Рубежного к Путину. «Рольф» не был иностранной компанией и его национализация в конце 2023 года стала неожиданностью, весной 2024 года стало известно, что после передачи Росимуществу «Рольф» возглавит бизнес-партнер Кремлева. По словам источника «Проекта», автодилер был включен в список на национализацию именно с подачи Рубежного, он же лоббировал вопрос о новом собственнике. «Рубежной просто подписал у Путина все нужные решения», — приводит издание слова знакомого с Кремлевом бизнесмена.







*Признан в России «нежелательной организацией».

Фото: Проект



