Михаила Зыгаря* заочно приговорили к 8,5 годам колонии общего режима по статье о военных «фейках»

Судья Басманного районного суда Москвы Евгения Козлова заочно приговорила писателя Михаила Зыгаря к 8,5 годам колонии общего режима по делу о военных «фейках» из-за рассказа о событиях в Буче, сообщил корреспондент «Медиазоны»* из зала суда. Ровно столько запрашивало обвинение.

Адвокат писателя Ильнур Шарапов в прениях настаивал, что вина Зыгаря не доказана, а события в Буче были расследованы ООН, где подтвердили наличие жертв и возможную причастность российских граждан. Доклад ООН был приобщен к материалам дела еще в ходе следствия.



Судья Козлова посчитала, что суд в данном процессе «не занимается расследованием событий в городе Буча», приняв при этом главное доказательство обвинения — сведения Минобороны, которое утверждает, что факт массовых убийств является «фейком».

Как сообщил корреспондент «Медиазоны», судье понадобилось 13 минут, чтобы вынести приговор по этому делу.



О преследовании писателя стало известно в апреле, когда МВД добавило его в базу розыска. Поводом для уголовного преследования писателя стал один пост в Instagram** об убийствах мирных жителей в украинском городе Буча. «Буча это город-спутник Киева, откуда ушли российские войска — и оставили повсюду трупы мирных жителей, многие из них со связанными за спиной руками. А выжившие рассказывают о массовых изнасилованиях», — говорится в посте.

7 мая в суд снова поступил протокол о «дискредитации» армии на Михаила Зыгаря. Что послужило поводом для административного преследования, до сих пор неизвестно.







*Признаны в России «иностранными агентами».

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Фото: РИА Новости

