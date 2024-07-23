Мосгорсуд отменил приговор экс-полицейскому, осужденному на 7 лет колонии по статье о военных «фейках»

Мосгорсуд отменил приговор осужденному за военные «фейки» экс-полицейскому Сергею Клокову и направил дело на новое рассмотрение, сообщили «Сетевые свободы». Клоков остался в СИЗО до 2 сентября.

Как пишет SOTAvision*, на заседании по апелляционной жалобе на приговор в 7 лет колонии Сергею Клокову адвокат Даниил Берман запросил отменить приговор и оправдать бывшего полицейского за отсутствием состава преступления. Защитник ходатайствовал об изучении проведенной стороной защиты психолого-лингвистической экспертизы и допросе ее авторов: лингвиста Игоря Жаркова и психолога Валерии Константиновой. Суд удовлетворил ходатайство.



Игорь Жарков указал на ошибку в первой экспертизе обвинения — одна из упомянутых ими тем о «смене власти в Украине как цели действий ВС РФ» не обсуждается вовсе. Также Жарков напомнил, что информация, относящаяся к будущему времени, не может является утверждением о фактах, как интерпретировали слова Клокова следователи.



В экспертизе подчеркивается, что все высказывания Клокова были произнесены в личных разговорах и не являются публичными. Там также отмечается, что в его словах отсутствовал признак заведомой ложности: мужчина ссылался на источники, сам он этой информации доверял и расценивал как достоверную.



Адвокат Даниил Берман еще раз подчеркнул, что все высказывания Клокова были произнесены в конфиденциальных телефонных разговорах, о которых стало известно только из-за того, что мужчину прослушивали в рамках уголовного дела 20-летней давности, даже не имевшего к нему отношения. Более того, у следствия не было судебного разрешения на прослушку разговоров.



Гособвинитель Лукьяненко частично согласилась с доводами защиты и запросила вернуть дело прокурору. Сторона обвинения сочла приговор незаконным и подлежащим отмене, так как исследованные доказательства действительно противоречат фабуле обвинения, в частности, признаку публичного распространения информации.



Суд постановил приговор отменить, дело вернуть прокурору для устранения недостатков, меру пресечения продлить до 2 сентября.



Дело против экс-полицейского возбудили еще в марте 2022 года. 24 апреля 2023 года Перовский суд Москвы приговорил Клокова к 7 годам колонии, лишил звания капитана внутренней службы и на 4 года запретил ему занимать должности в правоохранительных органах за «распространение фейков об армии» в трех частных телефонных разговорах с друзьями и родственниками из Украины, которые прослушивались силовиками. Обвинение запрашивало девять лет лишения свободы. Клоков говорил по телефону друзьям и коллегам, что Россия эвакуирует своих раненых военных в Беларусь и занижает данные о количестве погибших, а также что российские военные убивали мирных жителей, и что Украиной «не управляют нацисты».







*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».



Фото: SOTAvision