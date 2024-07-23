В суд поступило дело жителя Тольятти, которого обвиняют по пяти статьям за посты в соцсетях

В Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге 2 июля поступило уголовное дело в отношении жителя Тольятти Эльдара Микаилова, сообщил исследовательский центр «Сова»*. Его преследуют по пяти статьям из-за постов во «ВКонтакте», в уголовном деле семь эпизодов.

Поводом для преследования по статьям об «оправдании» или «призывах к терроризму» в интернете и о «призывах к массовым беспорядкам» стало опубликованное во «ВКонтакте» видео с призывом вступить в «вооруженную народную борьбу» против Путина.

Еще три поста, опубликованные в 2020 и 2023 годах, квалифицировали как «реабилитации нацизма»: Микаилову вменяют распространение через интернет ложных сведений о роли СССР во время ВОВ, распространение неуважительных сведений о днях воинской славы и оскорбление символов воинской славы.

Как считает следствие, в своих публикациях Микаилов «обесценил» важность Дня Победы и отверг «решающую роль» СССР в победе над Германией. Точное содержание постов пока неизвестно, но «Сова» отмечает, что нашла несколько публикаций, которые могли стать причинами преследования.

Еще одна статья в обвинении — «призывы к экстремизму», однако на данный момент неизвестно, что стало поводом.

Микаилова задержали в марте этого года и отправили в СИЗО.





*Признан в России «иностранным агентом».

