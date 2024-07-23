Путин передал под управление «Газпрома» активов почти на 100 млрд рублей

Владимир Путин подписал указ о передаче одной из крупнейших электрогенерирующих компаний России ТГК-2 под управление дочерней структуре «Газпрома», сообщило «Агентство»*. С ее учетом общая стоимость переданных «Газпрому» с начала войны активов составила почти 100 млрд рублей.

Ярославская компания передана в доверительное управление «Центрэнергохолдингу», который получил более 84% акций ТГК-2 стоимостью около 80 млрд рублей. Помимо ТГК-2 после начала войны под управление «Газпрома» перешли российские подразделения ушедших из России производителей бытовой техники Bosch и Ariston.

В июле прошлого года Ленинский районный суд Ярославля обратил в доход государства 83% акций ТГК-2, фактическим владельцем которых был экс-сенатор Леонид Лебедев. Оспорить решение суда его представители не смогли. Лебедев уехал из России еще в 2016 году после возбуждения в отношении него уголовного дела о мошенничестве на сумму 220 млн долларов.



ТГК-2 — крупнейшая теплоэнергетическая компания Северо-Запада и Центра России, в состав которой 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей. Активы компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ, а также в Северной Македонии.



В марте «Новая газета Европа»** опубликовала статистику, согласно которой в 2023 году российские власти подали 27 исков о национализации. В 2021 и 2020 годах Генпрокуратура подавала всего по три подобных иска в год, а в 2023 году их количество выросло почти в пять раз. Всего было подано 40 требований о национализации более 180 частных компаний.







*Признано в России «иностранным агентом».

**Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

Фото: «Агентство».