В Перми задержали сотрудника Минобороны по обвинению в «оправдании терроризма»

В Перми задержали 32-летнего екатеринбуржца, сотрудника Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны, по делу об «оправдании терроризма» в интернете, сообщил связанный с силовиками телеграм-канал «Оперативные сводки».

Как пишет Ura.ru, мужчина под ником Lucifer Morningstar размещал под публикациями в СМИ комментарии, «оправдывающие деятельность террористов и осуждающие СВО». Причем делал он это со своей страницы во «ВКонтакте» прямо на рабочем месте.

В уголовном деле посты и комментарии от марта прошлого года, в которых он использовал символику Легиона «Свобода России»*, отмечает «Коммерсант-Урал». При обыске у задержанного изъяли флаг «Русского добровольческого корпуса»*.

По данным СМИ, мужчина жил в Екатеринбурге и «попытался сбежать» в Пермь, где жила его возлюбленная. После задержания его доставили обратно в Екатеринбург и избрали меру пресечения в виде ареста.

Задержанному грозит штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

По данным «ОВД-Инфо»**, фигурантами уголовных дел стали уже 989 человек.





*Признаны в России «террористическими организациями», деятельность которых запрещена.



**Признан в России «иностранным агентом».