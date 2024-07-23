Камала Харрис гарантировала себе выдвижение кандидатом на выборы президента США

Агентство Associated Press сообщило, что Харрис заручилась поддержкой более чем 1 976 делегатов, необходимых для получения номинации кандидата в президенты в первом туре голосования. Обещанная поддержка не является обязательной до тех пор, пока делегаты не проголосуют, что, по словам партийных чиновников, произойдет между 1 и 7 августа.

Неофициальный опрос AP делегатов, показал, что у Харрис есть поддержка более 2500 человек. 54 делегата заявили, что не определились.



«Когда я объявила о своей президентской кампании, я сказала, что намерена пойти и заслужить эту номинацию, — цитирует заявление Харрис The New York Times. — Сегодня я горжусь тем, что заручилась широкой поддержкой, необходимой для того, чтобы стать кандидатом от нашей партии».



Пожертвования на президентскую кампанию демократов также набирают обороты. В понедельник представители демократов заявили, что с момента ухода Байдена в отставку в воскресенье Харрис собрала 81 млн долларов, что почти равно 95 млн долларов, которые были в банке у кампании Байдена в конце июня.



Голливудские доноры прекратили «дембарго» на политические пожертвования, поскольку сборщики средств и знаменитости, от рэпера Карди Би до обладательницы премии «Оскар» Джейми Ли Кертис и телепродюсера Шонды Раймс, поддержали Харрис.

Во вторник вице-президент Камала Харрис впервые в качестве кандидата в президенты проведет кампанию в важнейшем штате Висконсин.



Харрис стала предполагаемым кандидатом от партии после того, как в воскресенье президент Джо Байден отказался от участия в избирательной кампании после нескольких недель партийной борьбы, а внутренние опросы показали, что его поддержка рушится в борьбе с соперником-республиканцем Дональдом Трампом.







Фото: Reuters