Госдума решила запретить гаджеты на фронте и распространение любых данных о российской армии

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов перед вторым чтением законопроекта «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции» внес поправки, запрещающие на фронте гаджеты и распространения данных о российской армии.

Ношение телефонов и других электронных устройств будет квалифицироваться как «грубый дисциплинарный проступок». Военнослужащим запретят иметь при себе электронные изделия, приборы и технические средства «бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием интернета распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации».

Также к «грубым дисциплинарным проступкам» решили отнести распространение в СМИ или в интернете данных, которые могут определить принадлежность военнослужащих к ВС РФ. Арест будет грозить также за распространение сведений о деятельности органов военного управления, органов управления воинскими формированиями, объединений, воинских частей.



Новый законопроект дает право командирам, начальникам органов военной полиции или начальника гарнизонов без суда принимать решения об административном аресте вплоть до 10 суток.



Документ лежал в парламенте еще с февраля 2023 года, его реанимировали ко второму чтению почти через полтора года.



По словам российских и западных официальных лиц, мобильные телефоны использовались обеими сторонами для идентификации целей в ходе войны на Украине, как путем отслеживания местоположения сигналов, так и путем доступа к фотографиям или сообщениям, размещенным на устройствах. Однако многие эксперты отмечают, что в данном случае власти еще и пытаются бороться с различными роликами российских военных в интернете, в которых они рассказывают о происходящем на фронте.





