Верховный суд Татарстана приговорил журналистку «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву к 6,5 годам колонии по статье о военных «фейках»

Суд признал редакторку Татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашеву виновной в распространении «фейков» о российской армии и приговорил ее к 6,5 годам лишения свободы после тайного процесса, сообщили Associated Press в понедельник представители суда.

Приговор в Казани был вынесен в пятницу, в тот же день, когда суд Екатеринбурга признал репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам лишения свободы по делу, которое США назвали политически мотивированным. Алсу Курмашева имеет два гражданства, российское и американское. Уголовное дело в отношении нее только на прошлой неделе поступило в суд и на его рассмотрение понадобилось всего три дня.



Быстрые и секретные судебные процессы над Курмашевой и Гершковичем в крайне политизированной российской правовой системе породили надежды на возможный обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном, пишет AFP.

Президент и генеральный директор «Радио Свобода» Стивен Капус назвал судебный процесс и осуждение Курмашевой «насмешкой над правосудием».



Алсу Курмашева с 1998 года проживала с семьей в Праге. В мае прошлого года она приехала в родной город Казань к больной матери. «Мы живем сейчас — и „другого“ времени у нас не будет. „Время“, конечно, будет, но может не быть кого-то из близких, кому нужна помощь сегодня», — цитирует письмо журналистки из СИЗО «Радио Свобода».

Курмашеву остановили в июне 2023 года в международном аэропорту Казани, когда она уже выезжала из России, изъяли американский и российский паспорта. Она ждала возвращения паспортов, когда в октябре того же года ее арестовали по новым обвинениям. Сначала она была взята под стражу по обвинению, что не зарегистрировалась в качестве иностранного агента при сборе информации о российских военных. В декабре основным обвинением стало распространение «фейков» о российской армии. Поводом послужила книга «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», редактором которой была Курмашева.





*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

Фото:AFP