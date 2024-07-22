За два года в России возбудили 40 уголовных дел по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранными организациями

В России за неполные два года возбудили не менее 40 уголовных дел по статье конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, подсчитали «Север.Реалии»*.

Официальной статистики по делам о «сотрудничестве с иностранцами» в России не существует. Опрошенные изданием юристы отмечают, что первые дела были возбуждены в 2022 году, в открытых источниках было найдено пять дел. По двум из них приговор вынесли в 2023 году, при этом в прошлом году возбудили еще еще 20 новых уголовных дел. В текущем году издание обнаружило 14 дел.

За «конфиденциальное сотрудничество» предусмотрены тюремные сроки до восьми лет и штрафы. Определение этой статьи законодатели описали довольно размыто: общение с иностранцами, которое способствует «деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации». Пока ее применяют в основном в связи с Украиной или с добровольческими формированиями, воюющими на стороне Украины, которые в России объявлены террористическими организациями. «Север.Реалии» нашли 25 таких дел, еще три дела были возбуждены за «сотрудничество» с другими государствами — с Польшей, Латвией и Великобританией.

Статья 275.1 — конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, международной или иностранной организацией — стала частью поправок в Уголовный кодекс, которые Владимир Путин подписал в июле 2022 года. Они предусматривали ужесточение ряда статей «в условиях военных действий». Правозащитный центр «Мемориал»** считает, что любая частная переписка, например, с использованием электронной почты, мессенджеров, таких как Telegram или WhatsApp, просто СМС, телефонные или интернет-звонки, если они не групповые, являются конфиденциальными. «Таким образом, практически любая переписка или разговоры с людьми, которые, по мнению российских властей, могут состоять или работать в каких-то международных организациях, иностранных компаниях, а также просто с иностранцами или людьми с двойным гражданством теоретически могут подпадать под действие этой статьи УК, если следствие и суд сочтут, что взаимодействие было заведомо направлено против безопасности Российской Федерации», — объясняют правозащитники.

Юристы правозащитного проекта «Первый отдел»** подчеркивают, что в ряде случаев возбуждение уголовного дела по данной статье может быть провокацией следственных органов. «Обычно это доказывается справкой, часто носящей гриф гостайны, что номер телефона или сам абонент являются представителем иностранной спецслужбы или действуют против безопасности РФ. Следствие не предоставляет никаких доказательств, подтверждающих, что абонент действительно является таковым», — говорит адвокат Евгений Смирнов.

Жертвой подобной провокации стал 27-летний Александр Матхеев из поселка Оса под Иркутском. По информации «Первого отдела» в конце января молодой человек запостил у себя на странице во «Вконтакте» флаг Украины с антивоенным высказываем. Вскоре к нему в друзья добавился человек с ником «Костя Абрамович» и начал провоцировать Матхеева на разговоры о войне. Вскоре Матхееву написали в телеграме. Человек с украинским номером телефона вместо ника поинтересовался, действительно ли Александр хочет воевать на стороне Украины. Когда Матхеев подтвердил ему свои намерения, собеседник попросил заполнить анкету и записать несколько видео, на которых Матхеев должен был произнести «клятву», показать флаги Украины и США. После того, как Александр все выполнил, человек сказал, что с ним свяжется представитель Легиона «Свобода России»*** и проинструктирует, как попасть в Украину. Затем ему сказали взять билеты на поезд из Иркутска до станции «Тайга» в Кемеровской области, а оттуда уехать в Алматы, где ему нужно будет обратиться в посольство Украины и сказать, что он хочет вступить в ряды «Легиона». Добравшись до станции «Тайга», Матхеев стал ждать следующего поезда и был задержан сотрудниками УФСБ по Кемеровской области. Его приговорили к 10 годам заключения.

*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».



**Признаны в России «иностранными агентами».

***Признаны в России «террористической организацией», деятельность которой запрещена.