Верховный суд утвердил приговор в 19 лет колонии погибшему Алексею Навальному* и 8 лет колонии экс-технику ФБК** Даниэлю Холодному*

Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор убитому в колонии политику Алексею Навальному, а также бывшему техническому директору «Навальный LIVE» Даниэлю Холодному, оставив в силе сроки в 19 и 8 лет лишения свободы соответственно, сообщил RusNews.



4 августа 2023 года Мосгорсуд на выездном заседании в ИК-6 во Владимирской области признал Алексея Навального и Даниэля Холодного виновными по статьям о «финансировании экстремизма», о «создании экстремистского сообщества» и о «призывах к экстремизму». Навальному назначили 19 лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей. Даниэля Холодного приговорили к восьми годам колонии общего режима и запрету на 4 года делать публикации в интернете.



Дело об экстремистском сообществе против Навального возбудили в декабре 2021 года. Позже к нему присоединили еще несколько статей уголовного кодекса. 25 мая 2023 года дело поступило в суд, политику дали 10 дней на ознакомление с 196 томами дела. В июне 2023 года суд решил рассматривать дело в закрытом режиме.



16 февраля Алексей Навальный погиб в ИК-3 «Полярный волк». Даниэль Холодный продолжает отбывать свой срок.







*Внесены в список «экстремистов и террористов».

**Признан в России «экстремистской организацией».