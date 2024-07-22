Силовики пришли с обыском в редакцию независимой газеты в Свердловской области

Обыск прошел в редакции издания «Новости Режа», до этого силовики уже приходили с обыском в квартиру главного редактора Ольги Романчевой, где проживают ее родители. Свой визит они объяснили расследованием уголовного дела о клевете на режевского городского прокурора Николая Удалова.

«В 7 утра я проснулась от звонка с неизвестного номера и узнала, что в квартире, которая принадлежит мне, но где проживают мои пожилые родители, проходит обыск. Я сначала подумала, что это какие-то мошенники, но собралась и пошла к родителям», — рассказала она журналистам «МК Екатеринбург», отметив, что у нее изъяли телефон и жесткий диск.

При обыске в редакции газеты, как рассказали журналисты, силовики требовали выдать автора статьи о городском прокуроре. После обыска главного редактора допросили в помещении следственного отдела по Режу. На следующий допрос Ольге Романчевой сказали явиться уже с адвокатом.



Материал, из-за которого были проведены следственные действия, вышел еще в августе 2022 года: городского прокурора Николая Удалова критиковали «за непринятие мер в отношении предпринимателя Владимира Жукова, который осуществляет строительство коммерческих объектов, в том числе на участке, выкупленном из бюджета по цене в 15 раз ниже рыночной».



16 июля дознаватель ОМВД «Березовский» вынес отказ в возбуждении уголовного дела о клевете на Владимира Жукова. Материалы ушли в прокуратуру, которая, видимо, вернула их на новое расследование.

