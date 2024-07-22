Сторонники демократов пожертвовали почти 60 млн долларов после выхода Байдена из президентской гонки

Демократы встретили уход президента Байдена из президентской гонки лавиной денежных средств, пожертвовав в воскресенье более 50 миллионов долларов через интернет, что стало самым крупным днем для пожертвований демократов со времен выборов 2020 года, сообщает The New York Times. Всего на утро 22 июля было собрано почти 60 млн долларов.

Эта огромная сумма основана на анализе New York Times онлайн-табло взносов, которое ведет ActBlue, ведущий сайт, обрабатывающий пожертвования демократов.

Согласно данным сервиса, пожертвования выросли со среднего показателя менее 200 000 долларов в час до решения Байдена до почти 11,5 миллиона долларов за один час воскресенья после объявления о его отказе баллотироваться на второй срок.



По состоянию на 10 часов вечера 21 июля стало третьим днем в истории ActBlue по объему онлайн-пожертвований.



Предыдущий самый крупный день для пожертвований на ActBlue наступил на следующий день после кончины судьи Рут Бейдер Гинзбург в сентябре 2020 года. В тот день ActBlue обработал около 73,5 миллиона долларов. Это один из двух дней, когда платформа превысила отметку в 50 миллионов долларов в качестве пожертвований до воскресенья.



Во время этой президентской гонки, как подсчитал Bloomberg, крупнейший сбор произошел в день дебатов Трампа и Байдена, 27 июня, тогда демократам удалось собрать 21,5 млн долларов.



Американские CМИ писали, что на фоне провальных дебатов многие крупные доноры Байдена стали приостанавливать пожертвования и давить на него с целью остановки своей кампании.



Накануне 81-летний Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов и поддержал вице-президента 59-летнюю Камалу Харрис.



Фото: Alex Wong