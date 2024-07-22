В Санкт-Петербурге обнаружили взрывчатку в автозапчастях из Германии и Италии, сообщила ФСБ

Взрывчатые вещества переправлялись в почтовых посылках и были скрыты в полостях автозапчастей, возбуждено уголовное дело о контрабанде взрывчатых веществ, заявили в Центре общественных связей ФСБ. «В рамках взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом запрошены соответствующие европейские спецслужбы. До настоящего времени указанные запросы остались без ответа», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео женщина рассказывает, что в ее транспортную компанию из Европы поступило две посылки, по телефону получателя не дозвонились, за два месяца за посылками никто не пришел. Она сообщила, что узнала, что получатель разыскивается, сотрудники транспортной компании вскрыли коробки и увидели амортизаторы, внутри которых было взрывчатое вещество.



«Находящиеся на территории Европы люди и компании использовали мою компанию и может быть какие-то другие компании «втемную» для доставки взрывчатых веществ в Россию», — уточнила директор транспортной компании . Каким образом она вдруг узнала о розыске получателя посылки и почему санкционные запчасти свободно отправляют в Россию, она не объяснила.



В ФСБ отметили, что аналогичная схема переправки из Европы в Россию взрывчатых веществ была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму. По данным ведомства, тогда деятельность лиц, готовивших теракт на полуострове, курировал замглавы офиса президента Украины Роман Машовец.

