В Туапсе в результате атаки беспилотников повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода

По данным Минобороны России, ночью ПВО сбили 47 беспилотников над Ростовской областью, восемь над Краснодарским краем, по одному в Белгородской, Смоленской и Воронежской областях, а также 17 над акваториями Черного и Азовского морей. Всего за ночь перехвачены 75 дронов, утверждают в ведомстве.

В Туапсе в результате падения обломков беспилотника утром в понедельник была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Возник пожар на площади 50 квадратных метров, никто не пострадал.



О каком конкретно НПЗ идет речь, не уточняется. В Туапсе расположен НПЗ «Роснефти». В январе на его территории загорелась вакуумная установка, предположительно из-за удара беспилотника.

В прошлый раз пожар на НПЗ в Туапсе после падения дрона произошел 17 мая, тогда также никто не пострадал.

ASTRA сообщила, что БПЛА также ударили по военному аэродрому в Морозовске Ростовской области, информации о повреждении и пострадавших на данный момент нет.



В Белгородской области после обстрела оказался частично обесточен город Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, среди мирных жителей жертв нет.

