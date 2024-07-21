Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки

«Хотя я намеревался переизбраться, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я вышел из гонки и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента до конца моего срока», — написал Байден в соцсетях.





Байден сказал, что «позже на этой неделе обратится к нации с более подробной информацией о моем решении», и выразил благодарность вице-президенту Камале Харрис за то, «что она была выдающимся партнером во всей этой работе». Однако он не стал сразу же одобрять ее кандидатуру и ничего не сказал о том, как Демократическая партия должна действовать, чтобы выбрать нового кандидата.

Ранее Bloomberg сообщил, что Байден в эти выходные встретился со своими главными политическими помощниками, чтобы предпринять «последнюю отчаянную попытку» спасти свою избирательную кампанию и попытаться убедить колеблющихся демократов в своей возможности переизбраться.



Как сообщала The New York Times, союзники президента Байдена показали ему данные опросов, согласно которым он отстает от бывшего президента Дональда Трампа в нескольких штатах, демократы высказали опасения, что он потянет за собой кандидатов в Палату представителей и Сенат.



Конгрессмен Нэнси Пелоси из Калифорнии, бывший спикер и одна из самых больших сторонников президента, заявила ему, что она пессимистично оценивает его шансы, используя данные опросов и сбор средств.

Сенатор Чак Шумер, а также глава фракции в Палате представителей Хаким Джеффрис на прошедшей неделе также в частном порядке сообщили Байдену, что глубоко обеспокоены его шансами в ноябре и судьбой партии на выборах.

Джо Скарборо, ведущий программы MSNBC Morning Joe, один из самых больших сторонников Байдена, призвал его выбыть из гонки, отметив, что людям в окружении «пора сделать шаг вперед и помочь президенту, помочь человеку, которого они любят, поступить правильно».



Одним из самых вероятных кандидатов в президенты от демократов станет нынешний вице-президент Камала Харрис, считает телеканал CNN, ссылаясь на партийные источники.

В истории США ни один действующий президент не выбывал из гонки так поздно, и у Харрис и других претендентов на номинацию будет всего несколько недель, чтобы заручиться поддержкой почти 4 000 делегатов Демократического национального съезда. Хотя съезд должен пройти в Чикаго с 19 по 22 августа, партия уже запланировала провести виртуальное поименное голосование до 7 августа, чтобы обеспечить доступ к бюллетеням во всех 50 штатах.

Фото: The New York Times

