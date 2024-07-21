СКР завершил расследование дела журналистки RusNews Ольги Комлевой по делу об участии в «экстремистском сообществе»

СКР завершил расследование дела экс-волонтерки бывшего уфимского Штаба Навального*, журналистки издания RusNews Ольги Комлевой, об этом сообщила ее группа поддержки.

Комлева написала в письме из СИЗО, что расследование завершено, теперь она будет знакомится с 30 томами делами и потом ее этапируют из Москвы в Уфу для участия в суде.

Комлеву задержали в Уфе в конце марта под предлогом принудительного привода на допрос по делу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального**, признанного российскими властями «экстремистским». В постановлении следователя было указано, что Комлева якобы противодействовала установлению причастных к преступлению лиц и обстоятельств совершенного, так как якобы не являлась на допросы. После допроса ей предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе и отправили в СИЗО Уфы, откуда в конце апреля этапировали в Москву.



До запрета организаций, созданных Алексеем Навальным, Комлева работала волонтером в уфимском штабе политика. В 2021 году активистку штрафовали за участие в митингах в поддержку Навального, ей вменили организацию несогласованных акций. Позже МВД и Росгвардия подали к Ольге Комлевой и еще нескольким активистам иски как к организаторам митингов и требовали с них компенсацию за внеурочную работу силовиков. Общая сумма требований по 18 искам составила 5,6 миллионов рублей. У Комлевой были арестованы банковские счета, дом и автомобиль.



Ольга Комлева также сотрудничает с изданием RusNews, освещая для него протестные акции, она публиковала материалы о январских массовых протестах в Баймаке, после приговора в отношении экологического активиста Фаиля Алсынова**.



В июне 2021 года Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального «экстремистскими организациями». В конце сентября 2021 года Следственный комитет сообщил, что против Навального и его соратников, а также других активистов возбуждено дело об экстремистском сообществе. В рамках этого дела в январе 2023-го экс-сотрудников штаба Навального в Архангельске Егора Бутакова и Елизавету Бычкову приговорили к году ограничения свободы. В июне экс-координаторку уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву** приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, в апелляции срок увеличили до 9,5 лет. В июле вынесли приговор экс-координатору штаба в Барнауле Вадиму Останину** — девять лет колонии общего режима, а в августе бывшему техническому директору «Навальный LIVE» Даниэлю Холодному** назначили восемь лет колонии общего режима. В декабре экс-координаторку томского штаба Ксению Фадееву** приговорили к девяти годам колонии. Несколько человек по всей стране задержаны за «финансирование экстремистской организации» за донаты ФБК.



В 2024 году по этому уголовному делу стали задерживать журналистов. В марте задержали задержали журналистку SOTA*** Антонину Фаворскую, в апреле арестовали продюсера новостной службы международного агентства Reuters Константина Габова и журналист Сергей Карелин, который сотрудничал с Associated Press и Deutsche Welle****.

По данным «Холода»****, 18 человек по «экстремистскому делу ФБК» уже осуждены, 19 человек успели уехать из России до задержания: почти все они заочно арестованы и объявлены в розыск. Еще 16 человек ожидают вынесения приговора: 12 находятся в СИЗО, один — под подпиской о невыезде, еще один — на свободе с обязательством о явке, статус двоих неизвестен. Подавляющее большинство из 53 обвиняемых внесены в список «террористов и экстремистов», у них заблокированы российские банковские счета.





*Признаны в России «экстремистскими организациями», их деятельность запрещена.

**Внесены в список «террористов и экстремистов».

***Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

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Признаны в России «иностранным агентом

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