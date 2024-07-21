АНО «Независимый эксперт» Данилы Михеева прекратила существование

В реестре юрлиц появилась запись о прекращении деятельности АНО «Независимый эксперт» из подмосковного Солнечногорска как недействующей, сообщили «Сетевые свободы». Организация была создана Михеевым в 2020 году и за три года успела провести экспертизы в более чем 20 административных и уголовных делах.

Данила Михеев в течение этих лет позиционировал себя как эксперт-лингвист, хотя и не имел профильного лингвистического образования. Он имеет только диплом бакалавра по конфликтологии, а также прошел различные курсы, связанные с противодействием экстремизму​. То есть Михеев проводил экспертизы с нужным результатом по политически мотивированным делам, не имея для этого достаточной квалификации и полномочий.

Его экспертизы неоднократно критиковались за недостаточную компетентность и использование сомнительных методов. В ответ на многочисленные адвокатские запросы Минюст России признал отсутствие у него необходимых квалификаций для проведения лингвистических исследований​. Несмотря на это Михеев продолжал участвовать в качестве эксперта в десятках дел, связанных с «демонстрацией экстремистской символики», «оправданием терроризма», «дискредитацией» российской армии и распространением военных «фейков».



Данила Михеев был экспертом при блокировке сайта «ОВД-Инфо», на основании его экспертизы к 6,5 годам колонии по статье об оправдании терроризма приговорили смоленского блогера Сергея Командирова. Михеев выступил экспертом при предъявлении обвинения Владимиру Кара-Мурзе, после чего в 2023 году попал под санкции ЕС и Великобритании.



Весной 2023 года при попытке вызвать Михеева на допрос в качестве эксперта адвокатам стало известно, что еще в ноябре 2022 года он заключил контракт с Минобороны и уехал воевать в Украину.



Как пишут «Сетевые свободы», сотрудники полиции и прокуратуры в разных регионах до сих пор пытаются использовать старые экспертизы от имени ликвидированной организации Михеева для привлечения граждан к административной ответственности.





*Признаны в России «иностранными агентами».

