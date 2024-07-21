В подмосковном Звенигороде «обезглавили» Сталина

Как сообщил канал «Осторожно, новости», в Звенигороде неизвестный кувалдой снес голову памятнику Сталина, который был установлен в городе в 2023 году. После этого он повредил и памятник Ленину, который был установлен неподалеку.

Памятник Иосифу Сталину появился в городе летом прошлого года. Власти установку памятника не согласовывали, все работы были проведены на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев». При этом администрация города незаконно установленный памятник демонтировать не стала, его пообещали перенести в место, где будет создана «Аллея Славы». В городе разгорелись жаркие споры о памятнике тирану, несколько общественных организаций требовали убрать памятник.

В марте в день смерти Сталина бюст испортили краской, исправив фамилию на «Сралин».

Как отмечает издание, памятник Ленину также был установлен незаконно, по нему споров не возникало, однако неизвестный выразил свое отношение с помощью кувалды и к Ленину.

В последние годы власти проводят политику по реабилитации Сталина, по всей стране появляются памятники. В мае надпись «Сталин» установили на горе Киткай в Иркутской области.





