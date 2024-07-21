Военнослужащий из Тюмени погиб через месяц после 18-летия

На сообщение матери Липавского в соцсети «ВКонтакте» обратила внимание SOTA*. Тюменец погиб еще в апреле, но прощание с ним состоится только сейчас.

По информации «Агентства»**, Липавский погиб через месяц после своего совершеннолетия и через семь дней после сообщения матери в соцсетях, что ее сын подписал контракт.

Как рассказала изданию мать Липавского Надежда Черепанова, ее сын подписал контракт вместо прохождения срочной службы, так как хотел помочь семье и заработать денег, потому что его девушка была беременна. «Во-первых, у него была девушка беременна. Он хотел побольше денег заработать. Ну и потому что я его одна воспитывала, он хотел мне помочь», — объяснила Черепанова «Агентству».

Липавский попал в 30-ю отдельную мотострелковую бригаду, и его сразу отправили в штурмовую группу, участвовавшую в наступлении на Очеретино в Донецкой области.



Ярослав Липавский окончил школу в 2023 году. При этом издание, основываясь на данных утечек, утверждает, что с января 2017 года юноша состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД), поводом для постановки на учет стало некое «общественно опасное деяние».



Тюменец стал самым молодым россиянином, погибшим на войне, среди тех, о ком публично известно. В конце июня СМИ сообщили о гибели Даниила Чистякова из Смоленска, которого убили на фронте в 18 лет один месяц и 27 дней.



В апреле 2023 года Госдума приняла законопроект, согласно которому выпускникам школ разрешили подписывать контракт с Минобороны после достижения совершеннолетия. Однако до подписания контракта они должны месяц отслужить по призыву. Идти на контрактную службу вместо срочной призывники могут в том случае, если у них есть диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.



На прошедшей неделе в результате обмена пленными домой вернулся 19-летний Савелий Васильев, который, как и Липавский, ушел на войну по контракту с Минобороны в 18 лет без опыта срочной службы в армии.







*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

**Признано в России «иностранным агентом».

Фото: соцсети



