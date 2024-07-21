В Смоленске в суд поступило дело об антивоенных ценниках в супермаркете

Дело уехавшего из России предпринимателя Владимира Завьялова о распространении «фейков» про армию РФ по мотиву «политической ненависти» поступило в Заднепровский суд Смоленска 19 июля, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.

Завьялов разместил в одном из местных супермаркетов ценники, на которых были антивоенные надписи: «Россия использует перевозные крематории», «Из-за агрессии России 6,5 миллионов украинцев покинули страну» и другие.

Уголовное дело возбудили в апреле 2022 года по первой части статьи о военных «фейках». Через месяц на основании экспертизы обвинение «утяжелили» мотивом «политической ненависти». В октябре того же года Завьялов покинул Россию, через несколько дней его заочно арестовали.

В ноябре 2023 года Судья Василеостровского районного суда Петербурга Оксана Демяшева приговорила художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии общего режима за антивоенные ценники по статье о «фейках». В апреле 2022 года она заменила ценники в супермаркете «Перекресток» на антивоенные стикеры с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра и гибели мирных жителей в Украине. Одна из посетительниц магазина увидела несколько ценников и донесла в полицию. Благодаря экспертизе, в обвинении также возник мотив «политической ненависти».

19 июля 1-й Западный окружной военный суд Петербурга приговорил художницу Анастасию Дюдяеву к 3,5 годам колонии-поселения, а ее мужа Александра Доценко к 3 годам колонии-поселения. Дело на супругов из Гатчины завели из-за распространения салфеток с антивоенными лозунгами и «призывами к расправе над президентом РФ Владимиром Путиным» в магазине «Лента» в Петербурге.





*Признан в России «иностранным агентом».

