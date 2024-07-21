Польша призвала ЕС провести в США кампанию против «российской дезинформации»

Польша призывает к позитивным действиям в преддверии президентских выборов в США 5 ноября, чтобы противостоять российской пропаганде, которая нацелена на раскол между ЕС и Вашингтоном, пишет Reuters.

«В этот критический момент истории крайне важно, чтобы мы коллективно предприняли быстрые и энергичные действия по укреплению трансатлантических отношений путем стратегической коммуникации ЕС в США», — говорится в документе, с которым ознакомилось агентство.

По мнению польских дипломатов, Европа должна донести до американского общества свои ценности, рассказать о «преимуществах дипломатии, коллективной безопасности и открытого общества». Одним из основных вопросов стала Украина, поскольку ослабление поддержки Украины остается главным приоритетом России.



«Мы должны повысить осведомленность американской общественности о размере европейской помощи Украине и о том, как эти усилия помогают спасать украинские жизни», — цитирует Reuters польские СМИ в связи с заявлениями кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что европейская помощь Украине намного меньше американской. С момента вторжения России в Украину в 2022 году ЕС выделил Украине 107 миллиардов евро (116,38 миллиарда долларов) и договорился о выделении еще 50 миллиардов евро на следующие четыре года.



Польша заявила, что сама стала объектом многочисленных российских попыток дестабилизации и вмешательства в выборы из-за своей роли в поставках военной помощи соседней Украине. Россия отвергает эти обвинения, как и обвинения США о вмешательстве в выборы в 2016 и 2020 годах, несмотря на предоставленные доказательства.

