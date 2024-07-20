Close

#Новости

Еще один российский регион решил выплачивать за участие в войне более миллиона рублей

20.07.2024

В Ямало-Ненецком автономном округе сумму единовременной выплаты подняли почти в два раза, до 1,1 млн рублей

Региональную выплату увеличили почти вдвое, ранее она составляла 600 тысяч рублей, на постановление губернатора региона Дмитрия Артюхова обратила внимание «НеМосква».

Повышенная выплата положена всем, кто подписал контракт с 1 июля. Успевшим получить выплаты на старых условиях доплатят еще 500 тысяч рублей. Учитывая деньги от Минобороны, подписавшие контракт получат 1,3 млн рублей, такую же сумму получают в Санкт-Петербурге, где в схеме поощрений задействовали даже городские предприятия.

По данным «Медиазоны»*, которая ведет подсчет потерь российской армии по открытым источникам и наследственным делам, на войне в Украине погибли 197 уроженцев ЯНАО.

Последние месяцы регионы устраивают соревнование в увеличении выплат для привлечения контрактников на войну в Украине. Рекордную сумму за заключение контракта платят в Карачаево-Черкесии — региональная часть там составляет 1,3 млн рублей, а общая сумма — 1,5 млн рублей. Такую же сумму получают контрактники из Татарстана. В Краснодаре за участие в войне благодаря муниципальной доплате можно заработать 1,6 млн рублей.

К вербовке подключили и обычных граждан, в Татарстане и Ярославской области за каждого приведенного контрактника обещают по 100 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде на войну завлекают, помимо выплаты в 1 млн рублей, жилищными сертификатами на 200 тысяч рублей.

*Признана в России «иностранным агентом».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.