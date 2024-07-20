На войне в Украине погибло более трех тысяч уроженцев Бурятии и Иркутской области

По данным «Людей Байкала» на момент 19 июля в Украине погибли 1460 жителей Иркутской области и 1606 уроженцев Бурятии. При этом только за последнюю неделю журналисты внесли в этот список 43 новых имени. Подсчеты основаны на информации из открытых источников, сообщений родственников, военкоматов, администрации и общественных организаций, реальные потери могут быть существенно выше.

Издание также рассказало, что Александровское кладбище, где хоронят погибших в Украине военных, за последние девять месяцев выросло вдвое. Волонтеры насчитали 138 новых захоронений, которые появились с сентября 2023 года.

«Люди Байкала» трижды фиксировали количество захоронений. В марте прошлого года журналисты насчитали 66 могил военных, в сентябре их было уже 140, в июле этого года волонтеры насчитали 278 захоронений, отметив, что территорию кладбища увеличили.

В прошлом году российские регионы потратили на расширение кладбищ более 225 млн рублей, подсчитала The Moscow Times*, основываясь на данных официального портала госзакупок. Это в два раза больше, чем в 2022 году и почти в шесть раз больше, чем в 2020-м, до начала пандемии коронавируса. За первую половину 2024 года власти потратили на эти цели уже 136 млн рублей. В первую пятерку регионов входит и Иркутская область, потратившая 15,7 млн рублей на расширение кладбищ за два военных года.

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Признана в России «нежелательной организацией».

Фото: Люди Байкала