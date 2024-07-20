Суд в Беларуси приговорил немецкого медика к смертной казни

В Беларуси в конце июня к смертной казни приговорили гражданина ФРГ и сотрудника Немецкого Красного Креста Рико Кригера, сообщил канал «МотолькоПомоги». 19 июля эту информацию в ответе DW* подтвердил МИД Германии, отметив, что посольство в Минске оказывает пострадавшему консульские услуги и активно представляют его интересы перед властями Беларуси.

По информации правозащитной организации «Вясна», 30-летний Кригер был признан виновным в шести преступлениях: «наемничестве», «агентурной деятельности», «терроризме», «создании или участии в экстремистском формировании», «незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия» и «приведении в негодность транспорта или путей сообщения». Кригеру грозит расстрел.

Что конкретно стало основанием для подобных обвинений, официальные власти не уточнили. По данным «Вясны», дело Кригера касается полка имени Кастуся Калиновского, добровольческого формирования, воющего на стороне Украины. Однако в полку Калиновского отрицают связь с Кригером, представитель формирования Вадим Кабанчук заявил «Новой-Европа»**, что приговоренный к смертной казни немецкий гражданин «не имеет и никогда не имел отношения к полку».

Кригер находится под стражей с ноября прошлого года, по информации правозащитников, это первый случай в Беларуси, когда человека осудили за наемническую деятельность.

В профиле Кригера в LinkedIn указано, что с 2021 года он был техником скорой помощи в немецком Красном Кресте, до 2017 года — был сотрудником службы безопасности посольства США в Берлине.

Беларусь является единственной страной в Европе, где до сих пор существует смертная казнь. В июле глава СК России Александр Бастрыкин предложил Госдуму задуматься над отменой моратория на смертную казнь в стране на основе опыта Беларуси.







*Признана в России «иностранным агентом».

**Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

Фото: профиль Рико Кригера в LinkedIn





