Минюст внес в реестр «иноагентов» пианиста, обладателя премии «Грэмми» Евгения Кисина и священника Григория Михнова-Вайтенко

Все новые «иноагенты» выступают против войны в Украине.

Пианисту Кисину ведомство вменило также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ и перевод средств украинской армии. По версии Минюста, Кисин также «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике» и участвовал респондентом на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ.

Священник и сын барда Александра Галича Григорий Михнов-Вайтенко, по мнению ведомства, распространял «недостоверную информацию», а также принимал участие в создании и распространении материалов «иноагентов», участвуя и в мероприятиях на площадке «иностранного источника».

Юрий Швец, помимо стандартных обвинений в распространении «недостоверной информации» и взаимодействии с «иноагентами», замечен Минюстом в призывах «к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении РФ, передаче российских активов для финансирования Украины».



Дмитрий Цибирев, как считает надзорное ведомство, призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах, а также взаимодействует с «нежелательной» организацией.



Единый реестр «иностранных агентов» ведется с 1 декабря 2022 года, на данный момент в нем 838 позиций. «Иностранные агенты» должны сдавать отчетность о доходах, указывать маркировку при публикации любого материала или поста. В случае неисполнения данных требований «иноагентов» привлекают к административной ответственности, а при неоднократных административных штрафах может наступить уголовная ответственность.



28 февраля Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу у «иноагентов». Самим «иностранных агентам» запретили участвовать в выборах.





*Признаны в России «экстремистской» организацией, деятельность которой запрещена.



