Украина вернула еще 12 детей с оккупированных территорий

«Сейчас они уже на подконтрольной Украине территории. Каждая семья по-своему переживала беспорядок, который творит оккупационная «власть», — отметил омбудсмен. Он также сообщил, что по словам возвращенных семей, им принудительно навязывали брать российские паспорта, так как без них они не могли даже обратиться за медицинской помощью. Родителям предлагали отправить детей на «реабилитацию», которая часто является депортацией или принудительным перемещением.

Более того, по словам возвращенных, к ним применялись пытки и психологическое давление. Детей допрашивают без родителей и регулярно проводили безосновательные обыски в домах местных жителей.

В мае с временно оккупированных Россией территорий Украина вернула 13 семей с детьми, в июне еще семеро украинских детей, которые проживали в Херсонской области, вернулись домой.



В июне Украина сообщила, что в Россию было депортировано или перемещено 19500 украинских детей.



В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в России Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей.





