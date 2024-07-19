В Екатеринбурге суд по иску Роскомнадзора лишил издание It’s My City лицензии СМИ

Судья Октябрьского суда Екатеринбурга Надежда Бабкина постановила отозвать у редакции It’s My City свидетельство о регистрации СМИ. Об этом сообщило само издание. Поводом стал иск Роскомнадзора, о котором ведомство не уведомило редакцию.

«Роскомнадзор в марте 2022 года заблокировал наш сайт за освещение антивоенных протестов. И все эти два с лишним года, по мнению ведомства, на сайте ничего не выходило. То есть в Роскомнадзоре считают, что все эти два года мы не работаем, и это формальный повод отозвать лицензию», — написала редакция.



Отсутствие лицензии не запрещает публиковать новости и тексты, которые можно читать при помощи vpn. Однако теперь журналисты не смогут отправлять запросы и посещать официальные мероприятия, где требуется аккредитация. Редакция It’s My City сообщила, что уже придумала, как обойти этот запрет.



Также журналисты сообщили, что оспорят решение и продолжат работу.



It’s My City — интернет-издание, основанное журналистом Дмитрием Колезевым* в 2012 году. Специализируется на новостях о Екатеринбурге.



Сам Колезев после начала вторжения России в Украину в 2022 году уехал в Литву, а затем в Португалию. В ноябре того же года его признали «иноагентом» и объявили в розыск по статье о военных «фейках».







*Признан в России «иностранным агентом».