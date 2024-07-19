Close

#Новости

В Екатеринбурге суд по иску Роскомнадзора лишил издание It’s My City лицензии СМИ

19.07.2024

В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт издания в России, а теперь отозвал лицензию, утверждая, что СМИ два года не работало

Судья Октябрьского суда Екатеринбурга Надежда Бабкина постановила отозвать у редакции It’s My City свидетельство о регистрации СМИ. Об этом сообщило само издание. Поводом стал иск Роскомнадзора, о котором ведомство не уведомило редакцию.

«Роскомнадзор в марте 2022 года заблокировал наш сайт за освещение антивоенных протестов. И все эти два с лишним года, по мнению ведомства, на сайте ничего не выходило. То есть в Роскомнадзоре считают, что все эти два года мы не работаем, и это формальный повод отозвать лицензию», — написала редакция.

Отсутствие лицензии не запрещает публиковать новости и тексты, которые можно читать при помощи vpn. Однако теперь журналисты не смогут отправлять запросы и посещать официальные мероприятия, где требуется аккредитация. Редакция It’s My City сообщила, что уже придумала, как обойти этот запрет.

Также журналисты сообщили, что оспорят решение и продолжат работу.

It’s My City — интернет-издание, основанное журналистом Дмитрием Колезевым* в 2012 году. Специализируется на новостях о Екатеринбурге.

Сам Колезев после начала вторжения России в Украину в 2022 году уехал в Литву, а затем в Португалию. В ноябре того же года его признали «иноагентом» и объявили в розыск по статье о военных «фейках».

*Признан в России «иностранным агентом».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.