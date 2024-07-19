Обвинение запросило для репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича 18 лет колонии строгого режима

Прокурор в Екатеринбурге попросил приговорить репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил «Интерфакс». По делу состоялись всего два заседания, оба в закрытом режиме. Гершковича обвиняют в шпионаже, журналист вину не признает, заявив, что выполнял свои профессиональные обязанности.

Максимальное наказание по данной статье — 20 лет лишения свободы.

Оглашение приговора назначено также на сегодня, как сообщила пресс-секретарь суда, это будет после 17 часов.



По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК «Уралвагонзавод». Делал он это якобы по заданию ЦРУ. Как указано на сайте суда, предварительное следствие проведено Следственным управлением ФСБ России. Силовики утверждают, что следствием все «установлено и документально подтверждено», однако никаких конкретных доказательств до сих пор представлено не было, а процесс сделали закрытым.



Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023 года, после того, как он посетил Нижний Тагил, где находится оборонный «Уралвагонзавод». Американца этапировали в Москву, он находился под арестом в СИЗО «Лефортово». 13 июня 2024 года Генпрокуратура предъявила Гершковичу окончательное обвинение, и дело передали в суд Екатеринбурга.



Президент США Джо Байден неоднократно обещал добиться освобождения Гершковича. После убийства Алексея Навального* WSJ написала, что переговоры Вашингтона с Москвой об обмене журналиста не сдвигались с места, и тогда бывшая госсекретарь Хилари Клинтон пролоббировала включение в сделку российского оппозиционера — обменять его предлагалось на осужденного в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова. Обмен не состоялся из-за смерти Навального.



В марте 2024 года Байден заявил, что США продолжат добиваться освобождения Гершковича. 17 июля глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что переговоры по обмену Гершковича ведутся.







*Внесен в список «террористов и экстремистов».

Фото: РИА Новости



