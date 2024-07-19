Глобальный сбой в Microsoft парализовал работу авиакомпаний, банков, аэропортов и мобильных операторов по всему миру

Генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблема, вызвавшая глобальный сбой, выявлена и исправлена. «активно работает с клиентами, пострадавшими от неисправности, обнаруженной в обновлении для устройств с. Устройства сне затронуты. Это не инцидент безопасности или кибератака», — написал он в соцсети





Из-за глобального технического сбоя, связанного с работой Microsoft, пострадали операторы связи, банки и авиакомпании как минимум в США, Турции, Германии и Австралии. Работу приостановили аэропорт Берлин-Бранденбург, авиакомпании Turkish Airlines, United Airlines, Delta Airlines и American Airlines, сообщают зарубежные СМИ. В Испании отменили все полеты.



Британский телеканал Sky News не смог выйти в прямой эфир в пятницу утром из-за технического сбоя и прервал эфир. Железнодорожные компании Британии также заявляют, что сталкиваются с «широко распространенными проблемами в IT-сфере». Сбои наблюдаются также и на Лондонской фондовой бирже.



Из-за программных сбоев авиакомпании и аэропорты массово отменяют рейсы — а те, что уже вылетели, ищут место для экстренной посадки.



Испания сообщила о «компьютерном инциденте» во всех своих аэропортах, а Ryanair, крупнейшая европейская авиакомпания по количеству пассажиров, предупредила пассажиров о возможных перебоях, которые, по ее словам, затронут «все авиакомпании, работающие в Сети», хотя и не уточнила характер сбоев.



«Глобальный технический сбой повлиял на некоторые операции с самолетами и работу терминала, — сообщил аэропорт Сиднея в социальных сетях. — В настоящее время рейсы прибывают и отправляются, однако в течение вечера возможны некоторые задержки». Аэропорт отметил, что активировал свой план действий в чрезвычайных ситуациях и направил в терминалы дополнительный персонал.



Национальный координатор по кибербезопасности Австралии Мишель Макгиннесс на сайте X заявил, что нет никакой информации, позволяющей предположить, что перебои были связаны с кибербезопасностью.

В Японии McDonald’s останавливает работу своих ресторанов по всей стране после сбоя систем.



Утверждается, что это связано с обновлением антивируса CrowdStrike при взаимодействии с Windows. Компания CrowdStrike, специализирующаяся на кибербезопасности и обслуживающая множество отраслей промышленности, в пятницу утром вышла из строя по всему миру. Агентство Reuters обратилось в службу технической поддержки компании, где сообщили, что сбои произошли в операционной системе Windows от Microsoft, связанные с ее датчиком Falcon.



Компания Microsoft заявила, что предпринимает «действия по устранению неполадок» после возникновения проблем с Windows, которые привели к сбою в работе IT-систем по всему миру.



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