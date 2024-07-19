В больнице Белгорода скончался 16-летний подросток, пострадавший при ударе беспилотника

Подросток из Шебекино, раненный 11 июля в Шебекино, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, 11 июля на площадку, где сидели пятеро мальчиков, было сброшено взрывное устройство. Один из них пострадал сильнее всего — он потерял 4 литра крови.

Медики несколько раз реанимировали мальчика, но стабилизировать его не удалось из-за серьезных ранений. По этой же причине подростка не смогли отправить на лечение в Москву.

«После поступления в больницу у него дважды останавливалось сердце и медики дважды возвращали его к жизни. К огромному горю, несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти его не удалось», — написал Гладков.

Baza утверждала, что из пяти подростков в тяжелом состоянии было двое, остальные трое находились в состоянии средней тяжести, младшему из них — восемь лет.



16 июля губернатор Гладков заявил, что число погибших от обстрелов в Белгородской области с февраля 2022 года составило более 200 человек. 7×7* пишет о 210 погибших мирных жителях региона.







*Признан в России «иностранным агентом».