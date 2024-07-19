В Тель-Авиве около посольства США взорвался беспилотник, один человек погиб, четверо получили ранения

Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что предварительное расследование показывает, что взрыв в Тель-Авиве «был вызван падением воздушной цели, на которую не сработало предупреждение».

Взрыв произошел на пересечении улиц Бен Иегуда и Шолома Алейхема рядом с посольством США, пишет The Jerusalem Post. В здании неподалеку от места взрыва обнаружили тело мужчины со следами осколков.



«9 канал» приводит свидетельства очевидцев о мощном взрыве, «здания дрожали, в домах ломались вещи». Мужчина 30 лет и женщина 25 лет, находившиеся на улице, доставлены в больницу с легкими травмами — порезами от осколков стекла. Еще двое человек, получившие легкие ранения, эвакуированы из соседних домов.



Ответственность за атаку на себя взяли йеменские хуситы, сообщив, что город атаковал «новый беспилотник под названием «Яффа», который способен обходить радары противника и не может быть обнаружен».



По информации саудовского телеканала Al-Arabiya, ночью США перехватили запущенную хуситами по Израилю баллистическую ракету и три беспилотника, однако четвертому удалось долететь до Тель-Авива.







Фото: The Jerusalem Post



