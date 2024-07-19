В Санкт-Петербурге супружескую пару художников отправили в колонию за оставленные в гипермаркете «Лента» записки

1-й Западный окружной военный суд Петербурга приговорил художницу Анастасию Дюдяеву к 3,5 годам колонии-поселения, а ее мужа Александра Доценко к 3 годам колонии-поселения по делу о листовках со словами «Путиняку на гиляку», сообщила «Медиазона»*. Время, проведенное в СИЗО, им зачли по формуле день за день.

Дело на супругов из Гатчины завели из-за распространения салфеток с антивоенными лозунгами и «призывами к расправе над президентом РФ Владимиром Путиным» в магазине «Лента» в Петербурге. Анастасию Дюдяеву и ее супруга Александра Доценко задержали и отправили в СИЗО в январе этого года, дома у них провели обыск.



По версии следствия, они разложили салфетки с надписью «Путиняку на гиляку» на товарах в магазине. Сами обвиняемые отрицают свое авторство. Более того, сомнение в этом выразила даже эксперт-почерковед со стороны обвинения Анжела Воробьева.

Однако обвинение посчитало доказательством вины показания посетителей магазина, которые нашли эти салфетки. Так, свидетель Олег Каленчук рассказал, что его возмутила надпись на салфетках, потому что он сам когда-то жил в Украине и получал угрозы от «Правого сектора»**.

«Так как лингвистическая экспертиза была проведена на перевод, а не на сами открытки на украинском языке, мы считаем, что следствие не доказало наличие призывов. На этом основании, естественно, будем обжаловать», — прокомментировала RusNews приговор адвокат художницы Олеся Васильченко.



«Обвинение предлагает признать человека виновным за то, что он пришел в магазин и трогал там продукты. Экспертизой не зафиксировано и не подтверждено вкладывание никаких открыток. Это по сути обвинение в том, что Доценко сходил в «Ленту» за покупками», — считает адвокат Доценко Сергей Подольский.



46-летняя Анастасия Дюдяева по образованию учитель рисования, в последние годы работала художником-оформителем. Ее муж Александр Доценко — уроженец Украины. В мае прошлого года супруги планировали провести антивоенную выставку, которую сорвала полиция. По информации RusNews, сотрудники полиции начали стучать в дверь, собравшиеся решили покинуть помещение через окно, но были задержаны. Допрос им полицейские устроили прямо в машине.



В ноябре прошлого года по статье о военных «фейках» к семи годам колонии приговорили художницу Сашу Скочиленко. В апреле 2022 года она заменила ценники в супермаркете «Перекресток» на антивоенные стикеры с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра и гибели мирных жителей в Украине. Одна из посетительниц магазина увидела несколько ценников и донесла в полицию.







*Признана в России «иностранным агентом».

**Признан в России «террористической организацией», деятельность которой запрещена.

Фото: Медиазона