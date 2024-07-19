Российская армия нанесла удар по жилой застройке в Чугуеве Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о двух ударах российских военных по жилому сектору в центральной части города Чугуев, есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры.

9 человек госпитализированы с осколочными ранениями, среди пострадавших 14-летний мальчик.

Как рассказал Синегубов, первый снаряд разорвался рядом с многоквартирным домом, сгорели девять автомобилей, повреждены окна в двух многоэтажных домах, крыша двухэтажного жилого дома, а также два магазина.







В результате второго попадания повреждены административные здания и частный дом.

Харьковская область обстреливается ежедневно, как сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, в течение суток под ударами авиации оказались районы Волчанска, Липцев, Глубокого и Боровой. Под обстрелами артиллерии, РСЗО и минометов — Осиново, Купянск, Купянск-Узловой, Петропавловка и Глушковка.



Фото: ТГ Олега Синегубова