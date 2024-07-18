The New York Times: Демократы отложили выдвижение Джо Байдена кандидатом в президенты США

Как пишет издание, союзники президента Байдена показали ему данные опросов, согласно которым он отстает от бывшего президента Дональда Трампа в нескольких штатах, демократы опасаются, что он потянет за собой кандидатов в Палату представителей и Сенат.

Представитель Нэнси Пелоси из Калифорнии, бывший спикер и одна из самых больших сторонников президента, заявила ему, что она пессимистично оценивает его шансы, используя данные опросов и сбор средств.



Сенатор Чак Шумер, а также глава фракции в Палате представителей Хаким Джеффрис на прошедшей неделе также в частном порядке сообщили Байдену, что глубоко обеспокоены его шансами в ноябре и судьбой кандидатов в Палату представителей и Сенат, если он останется кандидатом в президенты от демократов.



Джо Скарборо, ведущий программы MSNBC Morning Joe, один из самых больших сторонников Байдена, призвал его выбыть из гонки. Ссылаясь на опросы, показывающие, что демократы борются в ключевых штатах, и предупреждения давних доноров о том, что его финансовая поддержка иссякла, Скарборо сказал, что людям в окружении «пора сделать шаг вперед и помочь президенту, помочь человеку, которого они любят, поступить правильно».



В результате голосование за кандидатуру Байдена перенесли со следующей недели на первую неделю августа.







Фото: NYT