Начальник красноярской полиции призвал преступников отправляться на войну, чтобы избежать наказания

Генерал-майор полиции Юрий Завьялов обратился к фигурантам уголовных дел с предложением заключать контракт с Министерством обороны России, сообщил «Сибирский экспресс». Он обратился с таким предложением ко всем подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, а также тем, кто находится в федеральном розыске, отметив что это поможет фигурантам уголовных дел избежать ответственности.

«Предлагаю лицам, привлекаемым к уголовной ответственности, а также находящимся в федеральном розыске использовать данные права и заключить контракт с Министерством обороны. При необходимости готовы разъяснить положение настоящего закона и порядок заключения контракта», — заявил Завьялов на пресс-конференции 18 июля.

По закону, контракт могут подписать все подозреваемые и обвиняемые еще на стадии следствия и суда, что позволяет им избежать ответственности в обмен на участие в войне. Исключение составляют те, кто проходит по делам о терроризме, шпионаже, госизмене и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее красноярский омбудсмен Марк Денисов сообщал, что часть учреждений ФСИН в регионах Сибири вынуждены ликвидировать из-за резкого сокращения заключенных «в условиях СВО».

